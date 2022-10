Het Tilburgse Paleis Raadhuis staat dit weekend volledig in het teken van fotografie. Vooral zaterdag is het bal: met een expositie, mini-documentaires, muziek en poëzie.

Het Tilburgse fotografiecentrum Fixeer organiseert voor de tweede keer een fotowedstrijd. Uit 75 inzendingen zijn zestien genomineerden gekozen. De prijsuitreiking van de Fixeer Fotowedstrijd start zaterdag om 11.00 uur.

Wethouder Marcelle Hendrickx zal prijzen uitreiken aan de drie prijswinnaars. Er is dan ook spoken word en muziek, geschreven en geïmproviseerd op de winnende foto's.

Sneakpreview

Het Paleis Raadhuis is vrijdag al open tijdens 'sneak preview' dagen. Zaterdag 8 oktober is de grote expositiedag, dan staat de begane grond van het Paleis Raadhuis in het teken van fotografie. Er zijn meerdere activiteiten, onder andere: foto-exposities, mini-documentaires van fotografen en muziek.

Het Paleis is vrijdag 7 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. Vanwege de verbouwing aan het Stadsforum is de ingang van het Paleis aan de kant van het nieuwe Stadhuis te vinden.