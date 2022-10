Een alerte getuige heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag naar twee Poolse mannen geleid die vermoedelijk spullen uit meerdere auto's in Tilburg hebben gestolen. De mannen van 37 en 38 jaar oud werden gearresteerd op de Schielandstraat.

De politie kon het duo rond 0.35 uur pakken na een belletje van de getuige. Zij zag op de Westlandstraat twee mannen lopen met volle tassen. Een van hen voelde aan auto's en de ander leek op de uitkijk te staan. In de Schielandstraat troffen agenten de twee mannen aan.

In hun tassen zaten spullen die uit één of meerdere auto's zijn gehaald. Het ging volgens de politie onder meer om zonnebrillen, parfums, koelvloeistof, gereedschap en autopapieren. Een van de bestolen auto-eigenaren uit de Betuwestraat kon via die papieren worden achterhaald. Uit zijn auto waren verschillende spullen gestolen, maar er waren geen inbraaksporen op het voertuig te vinden. De eigenaar heeft aangifte gedaan.

Beide aangehouden mannen zitten vast in een politiecel. Het onderzoek naar de diefstallen loopt.