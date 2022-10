Een vrouw is vrijdagmiddag rond 16.00 uur beroofd van haar bezittingen op de Haskerlandstraat in Tilburg. De jonge dader ging er met de buit vandoor. De politie zoekt getuigen.

Het slachtoffer liep vrijdagmiddag op de straat in de Reeshof, toen een jonge man haar plots aansprak. Hij eiste haar bezittingen. De vrouw schrok van zijn dreigende houding en liet haar spullen vallen. Vervolgens rende ze weg. Ze belde aan bij een woning, waarvan de bewoners de politie belde.

De dader is nog zoek. Wat er precies is buitgemaakt is niet bekend. De politie is een buurtonderzoek begonnen, bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen.

Signalement

Volgens het slachtoffer zou het gaan om een jonge dader van rond de zestien jaar. Hij is ongeveer 1 meter 70 lang. Hij droeg een zwarte winterjas met capuchon, een zwarte broek en donkere sneakers.