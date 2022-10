Na twee nederlagen op rij boekte Tilburg Trappers een klinkende zege tegen Diez-Limburg. De bezoekers werden op de avond, waarop Reno de Hondt de hoofdrol vertolkte met vier treffers, met dubbele cijfers terug naar huis gestuurd: 14-3. Al was het net niet voldoende voor de grootste uitslag ooit.

Dat Trappers zou fors zou huishouden, daar zag het niet naar uit. De Tilburgse ijshockeyers verkeerden niet in uitstekende vorm met verliespartijen bij Saale Bulls Halle (5-4) en Herner EV (6-4). En ook de eerste tien minuten flitste het spel van de thuisploeg niet. De Hondt opende dan wel de score, maar al snel trok Lauris Bajaruns de stand gelijk met een powerplaygoal: 1-1.

Plots begon het bij Trappers te lopen na bijna een kwartier spelen. Delaney Hessels, Marvin Timmer, Noah Muller en Mikko Virtanen scoorden binnen drieënhalve minuut. Zo stond het ineens 5-1. De galavoorstelling was nog niet voorbij. Trappers wilde meer.

De toeschouwers kregen waar voor hun geld en zagen hoe De Hondt zijn hattrick voltooide in de tweede periode. Een week eerder vond hij zijn spel ver ondermaats en stelde de aanvaller een van zijn slechtste wedstrijden in dienst van Trappers de hebben gespeeld. "Ja, dat was verre van goed", zei de 26-jarige aanvaller gisteravond.

Maar het kan snel gaan. Zijn geheim? De nieuwe stick waarmee hij sinds het duel bij Herner EV speelt. In de Hannibal Arena maakte De Hondt zijn eerste goal van dit seizoen en die lijn trok hij door tegen Diez-Limburg. "Daarom heb ik ook vandaag met die stick gespeeld, want ik dacht: misschien brengt het wel iets moois met zich mee." Droogjes: "Blijkbaar wel." Om vervolgens in lachen uit te barsten. "Ik ben niet bijgelovig, maar als een stick lekker voelt en ik scoor ermee dan wil ik niet meer wisselen en hem vasthouden totdat de stick kapot is."

De tweeduizend toeschouwers zagen in het tweede deel van de wedstrijd ook Hessels nogmaals scoren. En ook Sean Richards verscheen op het scorebord: 9-1. De dubbele cijfers naderden met rasse schreden. In het slotduel van afgelopen seizoen won Trappers voor het laatst zo ruim: 10-0 tegen Black Dragons Erfurt. Eén minuut voor het einde van de tweede periode flikte Giovanni Vogelaar het kunstje, waardoor Trappers voor de tiende keer in de dubbele cijfers haalde: 10-1.

Al kwam de thuisploeg net niet in de buurt van de allergrootste uitslag ooit: 2-15 op bezoek bij Crocodiles Hamburg in januari 2016 - twee dagen daarvoor vernederde Füchse Duisburg in eigen huis Crocodiles met 20-0 en dat is de allergrootste uitslag in de Oberliga Nord sinds Trappers erbij is gekomen.

De Hondt was er als een van de zes spelers bij die avond in Hamburg, al kon hij zich de uitslag niet meer herinneren. "Eigenlijk mag zo'n uitslag niet in de competitie waarin we spelen." Hij bleef met beide benen op de grond, want zondag (18.00 uur) wacht IceFighters Leipzig, een ploeg van totaal andere orde. "Je begint wat relaxter te spelen bij zo'n ruime voorsprong en dat mag zondag niet gebeuren."

Uiteindelijk stokte de doelpuntenteller bij veertien. Muller maakte zijn tweede, Wouter Sars deelde mee in het doelpuntenfestijn, Hessels voltooide zijn hattrick en De Hondt maakte met een shorthanded goal voor de tweede keer in zijn carrière vier goals op één avond. Het eerste kwartet doelpunten maakte december vorig jaar op bezoek bij Moskitos Essen: 1-6.

In de slotminuten liet Trappers de teugels vieren en toen sloeg Diez nog twee keer toe via Egils Kalns (powerplay) en Sandis Zolmanis: 14-3. Hoofdcoach Doug Mason over die twee tegentreffers: "Ik baal niet, maar dit is niet leuk voor Cedrick (goalie Andree, red.) natuurlijk want het had 14-1 moeten eindigen." Al was hij vooral heel erg tevreden. "Ik ben blij dat enkele jongens hun eerste doelpuntje hebben meegepikt, dat zorgt toch voor meer zelfvertrouwen", doelde Mason op, Hessels, Richards, Virtanen, Vogelaar en Muller. "Max Hermens had ook een doelpunt verdiend. Hij speelde goed" Zijn teller staat nog op nul.

Zo ging vrijdag 30 september net niet de boeken als de avond waarop Trappers de grootste uitslag ooit evenaarde of verbeterde. Daarvoor kwam de ploeg van coach Doug Mason minimaal éen treffer te kort. Was dit te perfecte wedstrijd? De Hondt vond van niet. "Dat was het geweest als we de nul hadden gehouden."