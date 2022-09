Een zware tegenvaller voor kickbokser Tayfun Özcan (31). De Tilburger zou op zaterdagmiddag 1 oktober in Singapore vechten om de wereldtitel maar die partij gaat niet door omdat Superbon Singha Mawynn zich heeft teruggetrokken. De Thaise titelhouder van ONE Championship is ziek. Özcan vecht nu een wedstrijd tegen de Armeense Belg Marat Grigorian.

Dat zijn gevecht om de wereldtitel in de categorie tot 70 kilogram niet doorgaat, was wel even een klap voor Özcan: "Het nieuws dat ik om de wereldtitel mocht vechten, kwam vorige week als een grote verrassing. Die kans kwam toen opeens voorbij omdat de oorspronkelijke uitdager van Superbon geblesseerd was afgehaakt. Maar nu is Superbon dus ziek. Dat is zwaar balen."

Bij de weging bleek Superbon donderdagochtend afwezig. Özcan: "Dus ik ging verhaal halen. Hij bleek maagproblemen en zware koorts te hebben en was blijkbaar al meerdere keren in het ziekenhuis geweest. De dokter verbood hem daarop om zaterdag te vechten. Tsja, dan houdt het voor mij ook op. Weg kans op de wereldtitel."

Özcan reageerde in eerste aanleg zwaar teleurgesteld: "Ik was namelijk helemaal klaar om de wereldtitel te veroveren. Een mentale klap, maar ik kon gelukkig snel schakelen. Oorspronkelijk zou ik al tegen Marat Grigorian vechten, dus de voorbereiding op die partij komt nu weer goed van pas. En het mooie is: als ik die partij win - wat zeker gaat gebeuren - mag ik over een tijdje alsnog om de wereldtitel vechten tegen Superbon. Die titel is en blijft het ultieme doel: k weet dus waar ik het voor het doe."