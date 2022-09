Nog voor de jaarwisseling duiken er vijf nieuwkomers op in en rond de vernieuwde Emmapassage in Tilburg. Een Starbucks, eetzaakje Fat Phill's Diner, modezaak Guts & Gusto, Skechers schoenen en een voetbalwinkel.

Van de Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft Tilburg al een vestiging bij station Tilburg en bij de universiteit. De derde zaak gaat aan de Emmapassage 29 open en telt straks zo'n 170 vierkante meter. Eveneens Amerikaans is de Fat Phill's Diner waar mensen een cheesy buffalo, Philly cheesesteak en Nashville chicken kunnen eten.

De achtste Fat Phill-vestiging van Nederland strijkt neer aan het nieuwe horecapleintje van de Emmapassage. De eetzaak wordt 140 vierkanter meter groot en telt veertig zitplaatsen.

Iets verderop in de Frederikstraat opent modeformule Guts & Gusto in het najaar een gloednieuwe zaak van 330 vierkante meter. Het gaat om een winkel met een uitgebreide collectie van fashion, mode- en woonaccessoires. Daarnaast krijgt het internationale schoenenmerk Skechers een gloednieuwe brandstore in de Heuvelstraat (á 275 meter) en opent de Voetbalshop.nl een zaak in de nieuwe Frederikstraat (á 189 vierkante meter).

Daarmee begint de Emmapassage en het omliggende gebied al ver vol te raken. In het stukje Tilburgse binnenstad werden wooncomplexen uit de grond gestampt met onderin nieuwe winkelruimtes. De oude Emmapassage ging op de schop, de kap eraf. Maart dit jaar werd er ook al een blik nieuwkomersopengetrokken. Toen maakte Wereldhave bekend dat er zes huurovereenkomsten waren gesloten voor de passage met onder meer Mango, Anne&Max en Frites Affairs.