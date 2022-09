De overvaller die woensdag een medewerker van de Albert Heijn aan het Piusplein in Tilburg bedreigde is aangehouden. Hij werd gevonden in een parkeergarage.

Een medewerker van de Albert Heijn werd rond 17.15 uur bedreigd met een mes door een overvaller. Hij vluchtte kort daarna met een onbekend geldbedrag de winkel uit. De politie startte een klopjacht. In de omgeving zochten meerdere eenheden naar de gevluchte man. Dankzij tips van mensen die meenden de overvaller te herkennen naar aanleiding van zijn signalement, werd hij rond 19.00 uur gevonden in een parkeergarage in het centrum van de stad. Agenten konden hem aanhouden en brachten hem over naar een cellencomplex. Hij zit daar vast voor verhoor. De winkel bleef ondanks de overval open voor klanten. Er is niemand gewond geraakt.