Een winkeldief die voor tientallen euro's aan boodschappen probeerde te stelen bij een supermarkt in Tilburg, heeft dinsdag een medewerker en een agent mishandeld. Hij probeerde ook een vuurwapen van de politie af te pakken en gooide een fiets naar de agent.

De 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is uiteindelijk aangehouden en zit nog vast. De politiemedewerker liep letsel op in zijn gezicht. Dat meldt de politie.

Personeelslid supermarkt geslagen in gezicht

De situatie liep volledig uit de hand toen de 25-jarige dief wilde toeslaan bij een winkel aan de Jan Heijnstraat in Tilburg, niet ver van het centrum. Hij werd rond 15.00 uur betrapt door personeel. Daarop werd de man agressief. Hij sloeg een personeelslid in het gezicht en dreigde met voorwerpen te steken.

Toen de politie arriveerde was de man gevlucht. Wel herkende agenten hem op camerabeelden. Met toestemming van de officier van justitie werd afgesproken dat agenten de man direct mochten aanhouden zodra ze hem zouden zien lopen.

Dat gebeurde nog diezelfde middag, rond 16.30 uur in het Wilhelminapark. Een agent en handhavers zagen de 25-jarige. Ze hielden hem aan, maar de verdachte verzette zich hevig. Meer agenten kwamen daarom met spoed ter plaatse. Ondanks dreiging met een stroomstootwapen bleef de man agressief.

Geprobeerd vuurwapen agent af te pakken

Ook pepperspray in zijn gezicht bleek niet effectief genoeg. Integendeel: de verdachte gooide een fiets naar de agent. "Vervolgens werd de agent onderuit geschopt en sprong de verdachte bovenop hem. Tijdens een worsteling, waarbij de verdachte zelfs het vuurwapen van de agent probeerde te pakken, sloeg hij de agent meerdere malen."

De handhavers schoten nog te hulp, maar opnieuw kon de winkeldief vluchten. Hij sprong in een vijver, maar werd daar uiteindelijk aangehouden. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij nagekeken door medisch personeel. Daarna is hij vastgezet.