Een 23-jarige motorrijder is zaterdagavond aangehouden door de politie nadat hij gevaarlijk rijgedrag vertoonde op de A16 en A58 tussen Hazeldonk en Tilburg Reeshof.

Op camerabeelden van de politie is te zien hoe de man rond 19.45 uur met hoge snelheid tussen auto's door op het midden van de snelweg reed. Volgens de politie was de man alleen gefocust op vooruitkijken en was te zien hoe andere weggebruikers moesten remmen voor het gevaarlijke rijgedrag.

Ook had hij niet door dat er een politiewagen achter hem reed en hij deze afsneed. Daarnaast maakte hij allerlei gebaren naar een nietsvermoedende automobilist die van baan wilde wisselen.

De politie reed zelfs over de vluchtstrook om de motorrijder bij te kunnen houden. Uiteindelijk werd het rijbewijs van de man ingevorderd door de politie. Hij droeg geen beschermende kleding. Er zijn geen ongelukken ontstaan.