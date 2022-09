Een 25-jarige marechaussee uit Tilburg, die vorig jaar onbedoeld een schot loste met zijn dienstwapen, is in hoger beroep veroordeeld tot een werkstraf van 39 uur.

De man, die in de veronderstelling was dat zijn wapen niet was geladen, schoot in de vloer vlak naast de voet van een collega. Het openbaar ministerie verweet hem dat hij lichtzinnig met zijn wapen is omgegaan, zich niet aan de voorschriften heeft gehouden en dat hij personen en goederen in gevaar heeft gebracht.

De openbaar aanklager eiste twee weken geleden een werkstraf van 50 uur tegen de Tilburger.