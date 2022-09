Een achttienjarige bestuurder is vrijdag aangehouden vlak bij de Hasseltrotonde in Tilburg. De jongen had geen rijbewijs en zat onder invloed van drugs achter het stuur. Al 10 keer eerder werd de jongen aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs.

Agenten zagen een beschadigde auto rijden ter hoogte van de Hasseltrotonde en lieten de bestuurder stoppen voor een controle. Daarbij bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had en onder invloed van drugs achter het stuur zat. Ook reed hij zonder verzekering. Tijdens een doorzoeking van de auto vonden de agenten meerdere flessen lachgas, ballonnen en twee flinke messen. Al tien keer eerder werd de jongen aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs. Ook dit keer namen de agenten hem weer mee naar het politiebureau. Volgens de politie ziet hij zijn auto niet meer terug. "Een trieste zaak. Dat de bestuurder net de leeftijd van achttien jaar had bereikt, maakt het misschien nog wel triester." Zo laat de Verkeerspolitie Zeeland - West-Brabant weten in een bericht op Instagram. "Maak wat van je leven!"