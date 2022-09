De politie heeft donderdag twee Tilburgers opgepakt in een onderzoek naar bankfraude. Het tweetal wordt ervan verdacht ouderen te hebben opgelicht door zich voor te doen als bankmedewerkers. De mannen werden op het dak van een woning opgepakt.

De mannen zaten in een woning aan de Berkdijksestraat in Tilburg waarna speciale eenheden van de politie er binnenvielen. In een poging te ontsnappen vluchtten de Tilburgers het dak op. Na een korte achtervolging werden ze daar in de boeien geslagen. De verdachten zijn vervolgens met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gehaald.

Omdat het onderzoek naar de groep achter de bankfraude nog in volle gang is, wil een politiewoordvoerder verder geen toelichting geven. Het onderzoek wordt geleid door recherchemedewerkers in Zoetermeer.

Criminele trucs

Criminelen gebruiken dit soort 'trucs' vaker om ouderen op te lichten. Begin februari werd een 91-jarige vrouw uit Vught benaderd. Zij vertrouwde de boel niet en belde de politie. Dankzij haar reactie werden twee mensen opgepakt. In januari was het raak bij een 89-jarige vrouw in Lunteren. Drie oplichters uit Eindhoven (18, 20 en 21) werden daarvoor gearresteerd.

Ook Marc, die achterin de zeventig is, was al eens slachtoffer van deze praktijken. "De vrouw aan de telefoon vertelde dat ze van de fraude-afdeling van de ING Bank was. Er was 2200 euro overgemaakt naar een rekening in het buitenland. Of dat wel klopte?", herinnert hij zich het gesprek.

De politie benadrukt dat legitieme bankmedewerkers nooit om inlog- of pincodes zullen vragen. Bovendien haalt echt bankpersoneel nooit pinpassen op. Als iemand ooit een dergelijk telefoontje ontvangt, kan diegene altijd de bank of 112 bellen.