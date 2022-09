In Tilburg is een drugslab gevonden. Het lab werd aangetroffen in een opslagbox aan de Oude Rielseweg. Dat gebeurde woensdag tijdens een bestuurlijke controle, meldt de politie.

In het laboratorium zijn GHB en grondstoffen voor GHB en amfetamine gevonden. "Er is geen gevaar meer voor de omgeving, het lab was snel ontmanteld", laat de politie weten. De politie doet nog onderzoek.