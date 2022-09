Door een ongeluk met een vrachtwagen is de A58 woensdagochtend dicht tussen Moergestel en Best. Het verkeer wordt via de vluchtstrook verder geleid.

Het sluiten van de weg zorgt voor een vertraging die oploopt tot boven de 20 minuten. Wat er precies op de A58 is gebeurd, is nog onduidelijk.