Twee Poolse mannen van 33 en 22 jaar zijn maandagmiddag gewond geraakt bij het ongeval op de Bredaseweg in Tilburg. De bestuurder botste tegen twee geparkeerde bedrijfsbussen aan, waardoor een van die busjes tegen een boom belandde.

De busjes zijn van hetzelfde bedrijf en liepen bij de botsing veel materiële schade op. Even daarvoor reed de roekeloos rijdende bestuurder via het fietspad met hoge snelheid weg bij een controle door handhavers.

De 33-jarige bestuurder testte bovendien positief op het gebruik van amfetamine. In de wagen werd door agenten ook wit poeder aangetroffen. De chauffeur en de bijrijder werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte beschikte bovendien niet over een rijbewijs. De auto, een Renault met Belgisch kenteken, is in beslag genomen. De zogenaamde 'spookauto' had geen tenaamstelling, was niet verzekerd en niet traceerbaar. De man kreeg een proces-verbaal.

De hele weg lag na het ongeval vol met brokstukken. Snel na het ongeluk is een onderzoek ingesteld. Een getuige verklaarde dat de bestuurder veel te hard gereden moet hebben. De chauffeur gaf dat ook toe, maar zei dat de remmen van de auto het niet deden.