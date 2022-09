Een 26-jarige man uit is zondagavond in Tilburg aangehouden omdat hij een man op een fiets had bedreigd met een alarmpistool.

De politie kreeg om 19.00 uur een melding binnen van een man die aangaf dat hij in de buurt van de Distlerstraat werd bedreigd met een vuurwapen.

Toen agenten op de plek waar de man was bedreigd aankwamen, vertelde de melder dat de verdachte er in een auto vandoor was gegaan. De verdachte werd daarna op de Bundersestraat in zijn auto gevonden.

Omdat er mogelijk sprake was van een vuurwapen, gingen de agenten met geladen pistool op hem af. Hij werd uit de auto gehaald en is aangehouden. Op dat moment bleek het vuurwapen een alarmpistool te zijn, dat in beslag is genomen. De verdachte zit vast voor verhoor.