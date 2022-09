Bij een botsing tussen twee auto's op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg is een bestuurder na het ongeluk weggereden. De aangereden wagen sloeg over de kop en belandde op de zijkant in de berm. Wonderlijk genoeg raakte de getroffen bestuurder niet gewond.

Het ongeval gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. De auto werd volgens een politiewoordvoerder geraakt door een onbekend voertuig, dat na het ongeluk wegreed. Van het doorrijden is aangifte gedaan. Ondanks de zware schade aan de aangereden wagen, kon de bestuurder zichzelf rond 04.10 uur met de hulp van een passerende motorrijder uit zijn wagen bevrijden. Hij klom uit de achterruit van zijn wagen en bleek na een medische controle in de ambulance niet gewond te zijn geraakt. De man hoefde daarom niet naar het ziekenhuis. Of de andere betrokken automobilist gewond is geraakt, is niet bekend. Nummerbord gevonden Op de plaats van het ongeval werd een nummerbord gevonden die mogelijk van de weggereden auto is. Wel is de politie op dinsdagochtend nog op zoek naar de verdwenen auto en de bestuurder. Een bergingsbedrijf heeft de brokstukken van beide auto's opgeruimd. Ook werd de over de kop geslagen wagen uit de berm gehaald.