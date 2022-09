In de Bellinistraat in Tilburg hebben agenten in de nacht van zondag op maandag een man met een schotwond in zijn been aangetroffen. In de buurt lag een vuurwapen.

De eerste melding van een vuurwapenincident kwam rond 02.20 uur bij de hulpdiensten binnen. Wat er precies is gebeurd is volgens de politie onduidelijk.