Een auto is zondagochtend tegen de pui van een tegelwinkel in Udenhout gereden. Er ontstond een flinke ravage en na het ongeval bleek de automobilist niet meer op de plek van het ongeval te zijn.

Het ongeluk gebeurde rond 7.05 uur op de Kreitenmolenstraat. De bestuurder reed de bebouwde kom binnen, maar miste ter hoogte van de Handelsweg de rotonde. Hij reed door een hek en een bloembak en belandde uiteindelijk tegen de pui van de winkel.

Het is niet bekend wat de oorzaak van het ongeval is. Het was mistig op het moment dat het ongeluk gebeurde.