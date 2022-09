Een 34-jarige auto-inbreker werd zaterdagochtend op heterdaad betrapt door de eigenaar aan de Valkenjachtstraat in Tilburg. De inbreker probeerde nog te vluchten, maar de man hield hem tegen, met hulp van een aantal collega's. Ze duwden de inbreker tegen de grond en hielden hem vast totdat de politie arriveerde.

De man liep zaterdagochtend rond 5.00 uur samen met een aantal collega's richting zijn auto aan de Valkenjachtstraat en zag de binnenverlichting van zijn auto branden. Ze kwamen dichterbij en betrapten de inbreker in de auto.

De inbreker probeerde te vluchten, maar de man en zijn collega's waren sneller. Het lukte ze om de verdachte tegen te houden en legden hem op de grond. Ze belden de politie en hielden de inbreker vast totdat de agenten arriveerden.

"Dit is erg knap gedaan", laat de politie woordvoerder na de aanhouding van de inbreker weten. "Natuurlijk adviseren wij om nooit een risico te nemen. Maar in dit geval was de eigenaar van de auto niet alleen en kreeg hij hulp van meerdere collega's."

De inbreker was op de fiets naar de Valkenjachtstraat gekomen. "Als hij was weggevlucht, was de kans erg klein geweest dat wij hem nog zouden vinden", aldus de woordvoerder.

Of de inbreker iets heeft meegenomen uit de auto, is nog onduidelijk. Wel vernielde hij een autoruit bij de auto-inbraak. "Tijdens het verhoor vielen de stukjes glas nog uit zijn jas."