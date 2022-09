Een 29-jarige man lag in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond in de struiken langs de Goirkekanaaldijk in Tilburg. Nadat de hulpdiensten hem vonden, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd de man direct geopereerd aan zijn verwondingen. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een misdrijf.

Een persoon die de man had zien liggen in de struiken aan de Goirkekanaaldijk belde de politie. Hulpdiensten werden opgeroepen en vonden rond 1.30 uur de zwaargewonde man vlak bij het Gounapad, tussen de Goirkekanaaldijk en de Gounodlaan. De politie startte direct een onderzoek. Omdat de man met een Poolse nationaliteit mogelijk slachtoffer is van een geweldsmisdrijf, roept de politie getuigen op zich te melden. De politie deelde de oproep ook in het Pools.