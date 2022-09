De politie heeft vrijdagochtend op bijzondere wijze een achtervolging ingezet op een man die een krantenbezorger aanviel. Deze man vluchtte bij zijn aanhouding, waarop een agent op een fiets sprong van een behulpzame voorbijganger.

In de Groeseindstraat werd om 06.15 uur een zestienjarige jongen aangevallen. Een Engelssprekende man benaderde hem om de weg naar het station te vragen, maar hij bleek uit te zijn op iets anders. Hij probeerde de draadloze oortjes van de jongen te grijpen en vroeg op een intimiderende manier naar geld. De jongen kneep ertussenuit op het moment dat er twee fietsers passeerden.

Meteen bracht de jongen de politie op de hoogte. Iets later zag de politie op de Gasthuisring een man lopen die exact aan de beschrijving voldeed. Hij gaf zijn daad toe en werd aangehouden. Hier was de man het niet mee eens en hij nam na een korte worsteling de benen.

Taser

Een voorbijganger leende zijn fiets uit aan de achtervolgende agent. In het Wilhelminapark gaf de man zich snel over toen de agent dreigde zijn taser te gebruiken. De 24-jarige Bulgaar is meegenomen naar het bureau.

Online heeft de politie een speciaal dankwoord uitgesproken richting de passant die de fiets afstond. "Dit zal ondanks de ernst van de situatie een heel komisch gezicht zijn geweest", schrijft de politie.