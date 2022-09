Drumband Prins Maurits uit Kaatsheuvel laat zich het feestje niet ontnemen. De gehandicaptendrumband die vorig jaar, tijdens corona, zijn jubileumconcert in duigen zag vallen, geeft het concert nu alsnog.

De twintig leden staan zaterdag 17 september op de planken van het Klavier in Kaatsheuvel. Dirigent Joseph Pennings belooft een 'wereldreis vol muziek'. De teleurstelling over de afgelasting vorig jaar was groot. "Maar nu gaan we er een groot feest van maken."

Het wordt een voorstelling van twee uur waarin de leden laten zien wat ze allemaal in hun mars hebben, maar vooral ook laten zien hoeveel plezier ze hebben in het maken van muziek. Iedereen is welkom. Het concert is gratis toegankelijk. Aanvang 19.30 uur.