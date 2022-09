De ruim driehonderd deelnemers aan het evenement Swim to Fight Cancer kunnen zondagmiddag gewoon in de Piushaven zwemmen. Dat gebeurt in het deel van de haven dat vrij is van blauwalg. De zwemroutes worden aangepast.

Het is goed nieuws voor de organisatie die tot donderdag moest wachten op de uitslag van de blauwalg-metingen eerder deze week. Het alternatief, uitwijken naar De Rauwbraken in Berkel-Enschot is daarmee van tafel. "Hier zijn we heel blij mee", zegt Kristel Scheffers namens de organisatie. De Piushaven is centraal gelegen en er is plek voor veel bezoekers die langs de kade de zwemmers kunnen aanmoedigen. "Daardoor is de beleving voor de zwemmers veel leuker." Niet de hele Piushaven is vrij van blauwalg, het organisme zit nog wel bij het deel richting Wilhelminakanaal. De deelnemers aan de langere afstanden zouden eigenlijk door de haven tot aan het kanaal zwemmen. Voor hen wordt de route aangepast. Scheffers: "Ze zullen daardoor meer rondjes zwemmen." Met hun zwemprestaties halen de deelnemers geld op voor onderzoek naar kanker. Zondag rond 18 uur maakt de organisatie bekend hoeveel dat is geworden.