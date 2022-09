Praktisch op de stoep van de huisartsen en de apotheker van Hilvarenbeek verloor een tractor dinsdagochtend zijn lading gehakselde maïs.

Een ooggetuige zag hoe de jeugdige bestuurder zich iets voor 8.00 uur vergiste in de rotonde van de Doelenstraat, die hij driekwart wilde nemen in de richting van de Tilburgseweg. Topzwaar kantelde de aanhanger, nadat de wielen de rand van de rotonde aan de binnenkant hadden geraakt.

Dat ging met een flinke klap gepaard, waarna de huisartsen naar buiten snelden om te kijken of er iemand onder de aanhanger was beland. Rond die tijd passeert immers ook veel schoolgaande jeugd de rotonde op de fiets. Niemand is echter gewond geraakt bij het ongeval.

Het weren van landbouwverkeer uit de kom van Hilvarenbeek is al jaren een hot item in de politiek.