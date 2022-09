Een 20-jarige snorfietser is in de nacht van zondag op maandag aangehouden op de Korvelseweg in Tilburg. Hij werd betrapt met een wapen, een bivakmuts en duct-tape op zak.

De snorfietser schrikt rond 01.00 uur zo van een paar agenten, dat hij wegrijdt in de omgeving van de Nazarethstraat. Een motoragent die in de buurt rijdt, controleert de man op de Korvelseweg. Die kan zich niet legitimeren, waarop agenten hem fouilleren. Ze vinden een wapen, dat bij onderzoek een alarmpistool blijkt te zijn. In de tas die hij bij zich heeft, zit een bivakmuts en duct-tape. De man wordt aangehouden. De recherche onderzoekt wat hij van plan was. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg