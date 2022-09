Een 31-jarige flatbewoner heeft zaterdagmiddag voor veel onrust gezorgd in een complex aan de Europalaan in Tilburg. Hij vernielde enkele dingen in het gebouw en dreigde de flat in brand te steken. De politie heeft hem opgepakt.

De telefoontjes over de man stroomden zaterdagmiddag binnen bij de politie. De 31-jarige vernielde onder andere een deur en een kozijn. De politie kende de verdachte en wist dat hij bij een aanhouding gewelddadig kan worden. Daarom werd een speciaal team ingezet. De man was echter weer gekalmeerd, zat in zijn eigen woning en ging rustig met de politie mee naar het bureau.