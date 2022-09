Een automobilist is zaterdagavond de macht over het stuur verloren en reed daarna dwars door een geluidswal in Tilburg. Ondanks de harde klap raakte er niemand gewond.

Dat gebeurde in de Huibevendreef. De bestuurder zou de macht over het stuur verloren zijn. De wagen reed een zandwal op en reed daarna door de geluidswal heen. De brandweer en een ambulance waren aanwezig, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Wel is de auto zwaar beschadigd. Door het ongeluk was een deel van de weg afgesloten. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg