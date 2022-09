De beheerder van een parkeergarage in Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld door een veertigjarige man en een 32-jarige vrouw. Het tweetal wilde de garage in de straat Achter de Heuvel niet verlaten. Ze zijn door de politie aangehouden.

Het tweetal werd ontdekt door de beheerder van de garage toen hij een ronde maakte op de vijfde verdieping. De man zonder vaste verblijfplaats en vrouw uit Zeewolde wilden vermoedelijk in de parkeergarage overnachten. Daarop werden de twee door de beheerder aangesproken, maar ze wilden niet vertrekken. Volgens de beheerder reageerde het duo agressief en maakten ze racistische opmerkingen. De beheerder reageerde hier niet op en maakte zijn ronde af, om de twee tijd te geven om hun spullen bij elkaar te zoeken en weg te gaan. Maar ze vertrokken niet, waarop een woordenwisseling volgde. Volgens de beheerder werd hij op dat moment bespuugd. Ook zou er een worsteling zijn ontstaan. De beheerder van de garage raakte daarbij lichtgewond. Hij heeft mogelijk zelf ook klappen hebben uitgedeeld, meldt de politie. Het incident wordt door de politie onderzocht. Agenten gaan onder meer camerabeelden van de parkeergarage bekijken. De beheerder heeft aangifte gedaan van mishandeling. Het tweetal dat hem mishandelde wordt zaterdag verhoord.