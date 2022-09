Agenten hebben vrijdagochtend in Tilburg twee mannen aangehouden voor het stelen of helen van minstens twee elektrische fietsen. De verdachten van 24 en 34 jaar uit Tilburg werden gepakt in een woning aan de Hasseltstraat. In de slaapkamer van het huis stond een derde e-bike.

Handhavers van de gemeente Tilburg kwamen de verdachten op het spoor bij een controle in de Jan Heijnstraat op vrijdagochtend. Toen ze het tweetal op elektrische fietsen wilden stoppen, renden de verdachten weg. De fietsen bleven achter. Daarna zocht de politie verder naar het duo. Die zoektocht werd makkelijker gemaakt door een achtergelaten identiteitsbewijs van één van de verdachten. Ook meldden getuigen andere verdachte situaties, wat de agenten naar het huis in de Hasseltstraat leidde. Binnen trof de politie inderdaad de twee Tilburgers. Derde e-bike in slaapkamer De derde e-bike werd in de slaapkamer van het huis gevonden. Het is niet bekend waar de drie fietsen vandaan komen. Daar wordt door de politie onderzoek naar gedaan. De verdachten zitten vast voor onderzoek en worden later verhoord.