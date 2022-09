De bovenverdieping van een woning aan de Leliestraat in Tilburg is vrijdagmiddag zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle.

De brand brak om 14.25 uur uit op de bovenste verdieping. Er werd al snel een tweede tankautospuit opgeroepen om het vuur te bestrijden. Ondanks dat de brand snel onder controle was, is de schade groot: door de hitte van het vuur barstten de ramen en zijn muren en kozijnen zwartgeblakerd.

Twee mensen zijn volgens een politiewoordvoerder gecontroleerd in de ambulance omdat ze rook hadden ingeademd. Eén van hen was een bewoner. Van de tweede persoon met klachten is niet duidelijk of het gaat om een bewoner of omstander.

Ontstaan

Het is niet duidelijk hoe de brand op de bovenverdieping kon ontstaan.