Brabanders in de omgeving van Tilburg, Breda en Zevenbergen werden vrijdagochtend wakker met een doordringende brandgeur in de lucht. Bij de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kwamen veel meldingen binnen van stankoverlast. De brandlucht komt waarschijnlijk vanuit de natuurbrand in de Peel.

Sinds 7.00 uur klagen mensen over de brandlucht in de omgeving van Tilburg en Breda. Melders geven aan dat de lucht chemisch kan ruiken. Op sociale media vragen mensen zich af of de brandlucht uit Best komt, waar deze nacht een natuurbrand heeft gewoed. "Het vermoeden is dat het te maken heeft met de natuurbrand in de Peel", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brandweer verwacht nog dagenlang te moeten nablussen in het natuurgebied de Peel. De brandlucht kan dus nog dagen te ruiken zijn. 'De lucht hangt nu zelfs nog relatief laag', meldt de veiligheidsregio. 'Zodra de zon doorkomt, zal de wind zich nog makkelijker over grote afstanden verplaatsen. De chemische brandlucht kan dus nog beter te ruiken zijn de komende tijd.' Op sociale media laten Brabanders zich uit over de brandlucht. Zo schrijft Christel uit Tilburg last te hebben van geïrriteerde ogen. 'Ik heb inmiddels hoofdpijn gekregen', laat Sjef weten.