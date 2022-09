Een koeltrailer van een vrachtwagen is woensdagavond in Tilburg in brand gevlogen. De trailer stond geparkeerd bij een reparateur in de Siriusstraat. Het vuur ontstond in een aggregaat onder de aanhanger.

De brand werd rond 23.20 uur gemeld door een vrachtwagenchauffeur die langs de reparateur reed. Toen hij het beginnende vuur zag, waarschuwde de chauffeur de hulpdiensten. Uiteindelijk wisten brandweerlieden het vuur te blussen. Mogelijk is de brand ontstaan door een technisch mankement aan het aggregaat van de koeltrailer.