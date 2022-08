Om meer jeugd en volwassenen kennis te laten maken met de schaatssport gaat de gemeente Tilburg vanaf komend schaatsseizoen samenwerken met de Sven Kramer Academy. Onder deze naam gaat de Tilburgse Schaatsschool verder.

Meervoudig olympisch- en wereldkampioen Sven Kramer geeft op zaterdag 1 oktober tijden de open dag van de Ireen Wüst IJsbaan zelf het startschot voor de samenwerking. Hij doet dit al om 9 uur, gedurende de dag zijn er schaatsclinics en andere activiteiten.

De visie van de Sven Kramer Academy is om jeugd en volwassenen te stimuleren om meer te bewegen en zo een bijdrage te leveren aan de toekomst van de Nederlandse schaatssport.

De Tilburgse Schaatsschool is een initiatief van de gemeente Tilburg en is in 2014 opgericht om mensen kennis te laten maken met de sport door het aanbieden van lessen op de Ireen Wüst IJsbaan.

Sven Kramer Academy Tilburg start begin oktober met nieuwe schaatslessen voor volwassenen en kinderen op verschillende niveaus. Een lesreeks bestaat uit negen lessen. De eerste vijftig deelnemers van de lesreeks voor kinderen krijgen tijdens de open dag een meet & greet met Sven Kramer. Inschrijven kan via sportintilburg.nl.