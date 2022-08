In de rij staan. Je bent er als bezoeker van de Efteling nogal wat tijd mee kwijt. Maar deze maandag is de rij ongekend lang. Niet voor een attractie, maar voor een boek over het Spookslot.

De verkoop van het boek startte vandaag en het was snel uitverkocht. Efteling schatte de drukte verkeerd in. "Er komt een nalevering." De poort gaat open. Een metertje. Schouder aan schouder wurmen de eerste bezoekers van de Efteling zich langs het hek. Er wordt geschreeuwd, mobieltjes gaan de lucht. Om dat ene moment vast te leggen, want zíj zijn er bij. Eenmaal door de poort wordt een sprintje getrokken. Haast. Heel veel haast. Waarom? Niet om als eerste in de Python te zitten. Nee, deze mensen komen voor een boek. "Ja, wij zijn ook verrast", aldus een woordvoerder van de Efteling over de grote opkomst. Het boek was 's middags ook al uitverkocht. "We vinden het erg vervelend dat we een deel van onze trouwe fans, die speciaal naar het park zijn gekomen, hebben moeten teleurstellen. We hadden deze drukte niet zien aankomen op basis van ervaringen uit het verleden." 2500 exemplaren van het boek waren er beschikbaar, samen met vijfduizend pins: een glow-in-the-dark speldje van de viool. Maar er komt een nalevering belooft de Efteling nu. "Iedereen die een van de souvenirs wil bemachtigen, krijgt de kans om dit te doen."