Een auto met vijf jongeren erin is in de nacht van zaterdag op zondag op zijn kop beland. De auto vloog uit de bocht aan de Koestraat in Hooge Mierde en kwam in de Doornboompje op zijn kop terecht.

De auto botste bij het ongeluk tegen een boom en een verkeersbord aan. De vijf inzittenden hebben enkele schaafwonden opgelopen. De flink beschadigde auto is weggetakeld. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.