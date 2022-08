Een zestigjarige man uit Hilvarenbeek heeft in de nacht van zaterdag op zondag veel overlast veroorzaakt op de Edisonlaan in Tilburg. Hij hield daar een gezin wakker door constant aan te bellen en op de deur te kloppen.

De man veroorzaakte rond 4.45 uur veel overlast bij de woning. Volgens hem lagen er spullen van hem in de woning, maar de bewoners kenden de man niet. Doordat iedereen wakker werd gehouden van het geschreeuw en gebonk van de man, werd de politie gebeld. Zij hebben de man de instructie gegeven om weg te gaan. Even leek het erop dat de man hier gehoor aan gaf, maar even later stond hij weer voor de deur van de woning.

De man is aangehouden. Bij de aanhouding heeft hij agenten flink beledigd. Dit zal hem volgens de politie ook ten laste worden gelegd.