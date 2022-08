Een negentienjarige man uit Eindhoven en een 27-jarige man uit Heeze werden zaterdagavond op heterdaad betrapt bij een poging tot inbraak. De mannen probeerden in te breken bij een transportbedrijf aan de Castorstraat in Tilburg.

De inbrekers werden rond 22.30 uur opgemerkt door het beveiligingssysteem van het bedrijf. De politie werd meteen ingeschakeld. Toen de agenten het terrein opliepen, kwamen zij daar als eerste de negentienjarige man tegen.

De andere man was in eerste instantie nog nergens te bekennen, dus werd er een politiehond ingezet. Die begon te blaffen bij een trailer waaronder de 27-jarige man zich had verscholen. Hij gaf zich nog over voordat de politiehond werd losgelaten. De mannen hadden inbrekersgereedschap bij zich. Dat is in beslag genomen.

Beide mannen zijn aangehouden en zitten vast voor verder onderzoek.