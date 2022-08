Kleding van Guts & Gusto scoren? Dat wordt als Tilburger al snel een dagje Eindhoven of online bestellen. Goed nieuws voor de fans: in december 2022 opent de Tilburgse vestiging van de dameskledingwinkel.

Guts & Gusto vind je straks aan de Frederikstraat, zo meldt een perswoordvoerder. "Naast de Emmapassage en middenin het herontwikkelde stadshart." Shoppen en een terrasje pakken gaat hier hand in hand. De winkel komt aan het nieuwe horecaplein.

De winkel wordt een hoog nieuwbouwpand van 300 vierkante meter. Guts & Gusto is van plan de winkel ruimtelijk op te zetten. De inrichting ziet er een beetje anders uit dan je van andere winkels gewend bent. "We gaan het invullen met een nieuwe look, maar het wordt niet te missen een echte Guts-store!"

Guts & Gusto stuurt al veel online bestellingen richting Tilburg. "We denken dat de online shoppers blij zouden zijn met de winkel." Het Guts-team werd ook blij van onze stad. "De nieuwe ontwikkelingen van het gebied door Wereldhave sprak ons aan, ze hebben een mooie samenstelling gemaakt met diverse winkels en horecaconcepten die elkaar goed aanvullen. Die combinatie van on- en offline is wat ons echt Guts maakt. En we kijken uit naar de Brabantse gezelligheid."

Die Brabantse gezelligheid kent de kledingwinkel al uit Eindhoven, nu de dichtstbijzijnde winkel voor Tilburgers. Ook vind je Guts & Gusto in Arnhem, twee plekken in Enschede, Groningen, Rotterdam, Utrecht en de Westfield Mall of the Netherlands. En vanaf december 2022 dus ook in Tilburg. Het inrichten van de winkel duurt nog even, maar Guts & Gusto is nu wel druk op zoek naar personeel.