Op de Ringbaan-Zuid in Tilburg is zaterdagochtend rond 8.10 uur een automobilist de macht over zijn stuur verloren. Hij botste vervolgens tegen een boom en raakte bekneld.

De brandweer heeft hem bevrijd en de zwaargewonde man is met spoed naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gebracht. Waardoor de man de macht over het stuur verloor, is niet bekend. Er kwamen snel veel hulpdiensten naar het ongeluk tussen de Winkler Prinsstraat en Stappegoorweg en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Doordat de auto tegen de boom botste, viel de geknakte boom op de auto. De bestuurder raakte daardoor bekneld en moest worden bevrijd door de toegesnelde brandweer. De verkeerspolitie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Een gedeelte van de Ringbaan-Zuid werd tijdelijk afgesloten. Gemeente- en takeldiensten kwamen naar het incident om de ravage op te ruimen.