Binnen een maand wil het college van Oisterwijk een nieuw besluit nemen over de plannen om in Moergestel achter het te slopen AvanG-huisje twee appartementengebouwen neer te zetten. Middenstanders en omwonenden hebben de bezwarencommissie achter zich gekregen.

Die adviseerde onlangs burgemeester en wethouders om beter te onderbouwen waarom in het plan minder parkeerplekken zitten dan de gemeentelijke norm voorschrijft. Volgens de parkeernota zouden er 29 nodig zijn. Dat zijn 6 vakken meer dan waarin de initiatiefnemers voorzien.

Omwonenden en omliggende middenstanders stapten naar de commissie. "Er dreigt in Moergestel een parkeerinfarct", zei secretaris Judith van Dal-Ketelaars van Ondernemend Moergestel eerder al in het Brabants Dagblad. Ander argument is dat de bouwstijl en hoogte niet in het straatbeeld passen.

De bezwaarmakers maakten bij de commissie ook aanhangig dat er geen omgevingsdialoog is gevoerd. Na de zitting heeft die echter alsnog plaatsgevonden.

Vanuit de buurt kantte een zestigtal bezwaarmakers zich samen met de ondernemers tegen de plannen van Moersmidden Vastgoed. Die bv is opgericht om 20 woningen, verdeeld over twee appartementenblokken, in de hoek van Kerkstraat en Schoolstraat te realiseren. Vijf particulieren, deels uit Moergestel, vormen de bv.

Het verpauperde AvanG-pandje, dat herinnert aan de schoenfabriek van weleer, maakt plaats voor een patiowoning.

Het naastgelegen pandje, waarin tot voor kort kapperszaak Knip & Knap was gevestigd, is inmiddels ook door de bv verworven. Dat biedt ook ruimte voor een maisonnettewoning en een fietsenstalling.