Na jarenlange verloedering - gevolgd door brand - gaat nu de sloophamer in het pand Magazijnstraat 2a. De gemeente Tilburg, eigenaar van het vastgoed, kan of wil nog niet zeggen wat er daarna gaat gebeuren.

De Magazijnstraat in Tilburg bestaat inmiddels vrijwel alleen maar uit nieuwbouw na de bouw van Het Arsenaal. Op de hoek met de Spoorlaan verrijst nu ook woontoren De Bankier. Aan de overzijde van de straat steekt het pand Magazijnstraat 2a daar nogal schril bij af: dichtgetimmerde ramen, een verloederde tuin en gaten in het dak bepalen het beeld bij het pand dat in eigendom is van de gemeente Tilburg.

Het pand is lang gebruikt als studentenhuis, maar nu al even niet meer bewoond. Sinds enkele jaren staat het te verkrotten. Een brand in november vorig jaar maakte het nog wat erger. De tuinmuren aan de kant van het parkeerterrein verdwenen deels. Sindsdien hangen er geregeld zwervers in en rond het pand. Een woordvoerder van de gemeente laat nu weten dat het pand na de zomervakantie zal worden gesloopt. "Het is nog niet bekend wat er voor in de plaats komt", zegt de woordvoerder.

Vermoedelijk zal er ook gekeken worden wat er mogelijk is met het naastgelegen parkeerterrein.