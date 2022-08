Een auto is woensdag in vlammen opgegaan op de N65 bij Biezenmortel. De bestuurster had de auto nét opgehaald in Amsterdam en was op de terugweg naar huis.

Op de N65 seinde een automobilist dat ze haar auto aan de kant van de weg moest zetten. De auto begon te roken en niet veel later vatte die vlam. De oorzaak is vermoedelijk een technisch mankement. De brandweer wist de brand te blussen, maar van de auto is niet veel overgebleven. De N65 is tijdelijk dicht in de richting van Tilburg.