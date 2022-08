De bestuurder van een Go scooter is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Stokhasseltlaan in Tilburg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 21.45 uur. De bestuurder van de Go scooter botste met de auto op de oversteekplaats van de Stokhasseltlaan en de Vlashoflaan. In het ziekenhuis zal er bloed worden afgenomen bij het gewonde slachtoffer om te controleren of hij of zij onder invloed van alcohol was. De precieze oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De politie start een onderzoek.