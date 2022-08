In een onderzoek naar vuurwapenhandel op Telegram zijn vorige maand in Tilburg twee broers (25 en negentien jaar) opgepakt. In België werd nog een derde persoon aangehouden. De zaak kwam aan het rollen nadat bleek dat er online wapens en munitie werden aangeboden.

De politie deed zich in het onderzoek voor als koper. De agenten konden een alarmpistool, dat omgebouwd was tot vuurwapen, op 14 juli op een parkeerplaats in Goirle kopen. Ze kregen er ook munitie bij.

Kort daarop werden de twee broers aangehouden in Tilburg. Ook de 53-jarige medeverdachte kon op 28 juli worden aangehouden. Dit gebeurde in zijn woning in de Belgische gemeente Ravels, vlak over de grens bij Tilburg.

Het Openbaar Ministerie noemt de handel van het drietal als een 'onmiskenbare bijdrage aan het vuurwapengeweld in ons land'. De broers zitten nog in voorlopige hechtenis. De eerste pro-formazitting is op 1 november.