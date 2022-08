Een 31-jarige Tilburger is dinsdag aangehouden in een Belgisch onderzoek naar oplichting.

In dat onderzoek kwam een aantal verdachten naar voren, die dure spullen hebben gekocht met gestolen of 'gephishte' bankpassen. Het zou gaan om onder meer iPhones. Dit is in 2020 al gebeurd.

Met hulp van de recherche Hart van Brabant werd een aantal huiszoekingen gedaan in Alphen en Tilburg. Daarbij werd de 31-jarige verdachte aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek.