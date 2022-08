In zijn woning aan de Borculolaan in Tilburg is dinsdagavond het lichaam van een 58-jarige man aangetroffen. Hij zou een natuurlijke dood zijn gestorven.

Dat laat een politiewoordvoerder woensdagochtend weten. Na een melding van buurtbewoners zijn agenten in de woning gaan kijken en troffen daar het stoffelijk overschot van de bewoner aan. De woordvoerder bevestigt dat de man al enige tijd in de woning lag, voordat hij werd gevonden. Hoelang dit precies was, kan de politie niet vertellen.