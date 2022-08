Wie in Frankrijk sneakers wil kopen, komt al snel bij de hippe sneakerwinkel Courir uit. Leuk nieuws: dat kan binnenkort ook in Nederland. De keten opent de eerste Nederlandse vestiging in Tilburg.

Op het pand naast Paprika is heel duidelijk te zien dat Courir hier komt te zitten. In de winkel haal je sneakers, maar ook kleding en modeaccessoires. Courir heeft 238 winkels in Frankrijk en nog eens 82 vestigingen in andere Europese landen, zo meldt het merk op de website. Ook in Spanje, België, Luxemburg en Portugal shop je bij Courir. Een Nederlandse vestiging van de sneakerwinkel vind je straks niet alleen in Tilburg, maar ook in Breda.