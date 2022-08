Een 26-jarige Tilburger is maandagmiddag in zijn stad aangehouden nadat hij had geprobeerd iemand te beroven. Hij had het voorzien op de tas van een 22-jarige plaatsgenoot. Het slachtoffer hield zijn tas stevig vast waardoor zijn plan mislukte.

De 22-jarige man liep rond 15.30 uur op de Spoorlaan toen plotseling aan zijn tas werd getrokken. Het slachtoffer hield hem goed vast en liep een restaurant binnen. De straatrover ging er toen maar vandoor. De ingeseinde politie zagen de verdachte op het NS-plein. Hij voldeed aan het signalement dat het slachtoffer had doorgegeven. De 26-jarige Tilburger werd aangehouden en is vastgezet voor verhoor.