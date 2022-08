Studenten die op zichzelf wonen in Waalwijk, Heusden of Loon op Zand komen wellicht toch in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van 1300 euro. Baanbrekers, de sociale dienst die de toeslag namens de gemeenten uitkeert, gaat dat in ieder geval onderzoeken.

Studenten in De Langstraat waren, net als in de meeste andere gemeenten, uitgesloten van de energieregeling voor lage inkomens. Een Nijmeegse student die naar de rechter stapte, kreeg echter gelijk. Volgens de rechtbank in Arnhem mag de gemeente niet alle studenten over een kam scheren. Baanbrekers gaat die uitspraak nu bestuderen, zegt een woordvoerder.

Baanbrekers had de studenten, mede op advies van de minister, uitgesloten van de regeling. Volgens minister Carola Schouten van Armoedebestrijding is de woonsituatie van studenten zo divers dat een generieke steunmaatregel voor álle studenten niet mogelijk is.

De gemeente Den Bosch heeft maandag al besloten dat studenten toch in aanmerking komen, ook in Tilburg wil een meerderheid van de gemeenteraad dat studenten alsnog de toeslag kunnen aanvragen. Studenten die in aanmerking willen komen voor de toeslag moeten wel aan de basisvoorwaarden voldoen. Zo mag het inkomen per huishouden niet hoger zijn dan 120 procent van het sociaal minimum.

Baanbrekers weet niet nog niet wanneer het uitsluitsel kan geven. "Maar zodra de gemeenten hier een besluit over nemen, gaat Baanbrekers het uitvoeren", zegt de woordvoerder. "Houd daarom onze website in de gaten voor nieuws hierover."